STV札幌テレビアナウンサー竹井愛乃が10日までにインスタグラムを更新。仙台旅行を報告した。竹井アナは「STV札幌テレビ新人アナウンサー竹井愛乃です!」と自己紹介し「先月、仙台へ行きました中高のダンス部の同期達が、地元東京との中間地点ということで仙台まで来てくれました(優しい)」と、その様子を写真で投稿した。観光を楽しむ様子や、旅館での浴衣姿を披露している。竹井アナは「少し背伸びをしたお宿に泊まったの