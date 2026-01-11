元NHKアナウンサーの中川安奈（32）が10日、インスタグラムを更新。ストーリーズ機能を用いて、写真集の発行について明かした。中川アナは「写真集を出す予定はありますか?というより出してほしいです!!」とのフォロワーからの質問に「他にも写真集関連のご質問をたくさんいただくのですが、そんなこと言っていただけて感謝でいっぱいです」と感謝を伝えた。続けて「ただ、自分の気持ちとしてはその予定はありません」と明かし「ビ