テレビ朝日の森山みなみアナウンサー（27）が、10日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。森山アナは「3連休は寒波の影響で、かなり冷え込む予想です外出の際はもちろん、おうちでも暖かくして、体調には十分お気をつけください」と呼びかけ、近影を投稿した。森山アナは、美ボディーラインがくっきりと強調されたニットスタイルと、スタイリッシュなジャケットスタイルを披露している。この姿にフォロワーからは