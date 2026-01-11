アメリカ軍は10日、シリアで過激派組織「イスラム国」を標的とした大規模な攻撃を行いました。アメリカ中央軍によりますと、10日、シリア各地にある「イスラム国」の拠点などが空爆されました。今回の攻撃は、2025年12月にシリア中部パルミラ近郊で、「イスラム国」の攻撃により、アメリカ軍の兵士2人とアメリカ人の通訳1人が死亡したことへの報復措置だとしています。今回の作戦について、将来の攻撃を防ぎ、部隊の安全を確保する