世界初も！ メタノール燃料船が続々2025年は、環境にやさしいLNG（液化天然ガス）燃料船が次々と就航しました。商船三井さんふらわあは、大洗―苫小牧航路に「さんふらわあかむい／ぴりか」を投入。日本郵船グループの郵船クルーズは「飛鳥III」の営業航海を始めました。トヨタグループのトヨフジ海運が運航するRORO船「TRANS HARMONY GREEN／EMERALD」もデビューし、LNG燃料を使用する船で完成車輸送などを行っています。 【