新日本プロレスの１・４東京ドーム大会でプロレスデビューした東京五輪男子１００キロ級金メダリストのウルフアロンが１１日、ＴＢＳ「サンデーモーニング」に出演。激変した印象に共演者から驚きの声があがった。デビュー戦でいきなりＮＥＶＥＲ無差別級王座のベルトを掛けて極悪レスラーのＥＶＩＬと対戦し、１２分５３秒変形三角絞めによるレフェリーストップで劇的勝利を飾ったウルフ。ベルトを持ってスタジオに登場すると