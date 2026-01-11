【ワシントン＝向井ゆう子】米中央軍は１０日、シリア全土でイスラム過激派組織「イスラム国」を標的とする大規模な空爆を行ったと発表した。シリア中部パルミラで昨年１２月１３日、米兵ら米国人３人が襲撃されて死亡したことに対する報復の一環としている。発表によると、作戦は米東部時間１０日午後に実施された。米中央軍報道官は、米ＮＢＣニュースに対し、３５以上の標的を攻撃したと明らかにした。９０発以上の精密誘導