タレントで実業家の板野友美（34）が11日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。ストローカップやコーヒー、買い物カートの絵文字を添えた板野。買い物中のオフショットを披露した。黒いキャップにレザージャケット、ワイドシルエットのスラックスを着用。自然体な表情でショッピングを楽しんだ様子だった。ファンからは「良く似合ってますね！ お買い物姿、レアですね！」「お母さんお疲れ様」「隠しきれな