日本維新・吉村洋文代表が１１日、ＮＨＫ「日曜討論」に生出演した。高市早苗首相が１月中に衆院解散に踏み切るとの見方が強まっている件を聞かれると、９日に高市首相と政府与党連絡会議後に２人で話す機会があったとし「冒頭解散という具体的な時期の話はしませんでしたが、ただ高市総理と話をする中で、あれっ、これは１段ステージが変わったなというやりとりがありました」と明らかにした。「今回報道されてることは、そ