オーディション番組『timelesz project‐AUDITION‐（通称：タイプロ）』で候補生として話題を集めた西山智樹と前田大輔による新ボーイズグループ結成プロジェクト『TAGSERCH』から誕生した「TAGRIGHT」が、17日深夜放送のニッポン放送『オールナイトニッポン0（ZERO）』（深3：00〜深5：00）を担当することが発表された。【ソロカット】カッコ良すぎる⋯！パフォーマンスをする西山智樹＆前田大輔らTAGRIGHTのメンバーは