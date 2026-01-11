ジョルジーニョ ロングインタビュー／第１回（全４回）Jリーグ創成期の４年間に鹿島アントラーズでプレーし、その後、2012年には監督として鹿島を指揮した元ブラジル代表のジョルジーニョ。今も日本を愛してやまないレジェンドに、当時の思い出や、ブラジルでの監督人生、そして、日本代表とブラジル代表の今について聞いた。2025年12月にブラジルでインタビューに応じ、鹿島アントラーズへの想いを語ったジョルジーニョphoto