“フィギュアの女王”として知られるキム・ヨナが、ラグジュアリーブランドのイベントに出席し、圧倒的な優雅さを披露した。1月9日、キム・ヨナは自身のSNSを通じて複数の写真を公開した。写真には、彼女がアンバサダーとして活動している高級Dブランドの公式イベントに参加した様子が収められている。【写真】変化著しい？キム・ヨナの「顔の歴史」この日キム・ヨナは、洗練されたデザインのツーピース姿でカメラの前に立った。現