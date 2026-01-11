ハンブルガーSV戦で競り合うフライブルクの鈴木唯＝フライブルク（共同）【フライブルク（ドイツ）共同】サッカーのドイツ1部リーグで10日、フライブルクの鈴木唯人はホームのハンブルガーSV戦にフル出場した。チームは2―1で勝った。マインツの佐野海舟は敵地のウニオン・ベルリン戦にフル出場。試合は2―2で引き分けた。