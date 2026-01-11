高市早苗首相は11日放送のNHK番組で、衆院解散に関し「補正予算の早期執行を閣僚に指示している。国民に物価高対策の効果を早く実感していただきたい。今は目の前の課題に懸命に取り組んでいる」と述べた。番組は8日に収録された。