並んだ数字の法則性を見抜く「算数クイズ・初級編」！最初は小さい数字が並んでいますが、途中から急に増えているのがヒントです。問題：□に入る数字は？次の数列の法則を考えて、□に入る数字を答えてください。1, 2, 2, 4, 8, 32, □ヒント：1つの数字だけでなく、「前の2つの数字」に注目して計算してみましょう。答えを見る↓↓↓↓↓正解：256正解は「256」でした。▼解説今回の数列は、「前の2つの数字を掛け合わせると、次