◇FA杯3回戦サウサンプトン 3―2 ドンカスター（2026年1月10日英国・ドンカスター）イングランド2部サウサンプトンのMF松木玖生（22）が伝統のFA杯で勝利に貢献するゴールを決めた。3部ドンカスターとのアウェー戦に先発すると、2―0の前半41分にパスを受けて右に展開。自らゴール前に進入すると、折り返しに頭を合わせてネットを揺らした。松木にとっては昨年8月26日に2部ノリッジを相手に決めたイングランド・リーグ杯