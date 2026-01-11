野球評論家の張本勲氏が１１日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）にスペシャル御意見番としてスタジオ生出演した。番組では、Ｊ３福島に加入した元日本代表ＦＷ三浦知良が１０日に福島市内でチームに初合流し、約１時間汗を流したことを報じた。張本氏は、カズへ「すごいね。動きみたら若い選手と変わらないもんね。相当鍛えている」と絶賛し「できれば７０までやってもらいたい」と期待した。さらに「動