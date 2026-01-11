11日午前8時59分ごろ最大震度３の地震がありました。 震源は鹿児島県薩摩地方で地震の規模を示すマグニチュードは2.7と推定されています。 各地の震度は、 震度３が日置市、 震度１が鹿児島市、南九州市、 です。 この地震による津波の心配はありません。 ・ ・ ・