東かがわ市殺処分の様子10日（香川県提供） 2026年1月9日に東かがわ市の養鶏場で発生した高病原性鳥インフルエンザで、県は11日午前1時30分に養鶏場のニワトリ約2万4000羽の殺処分が完了したと発表しました。 県は11日午前9時ごろからニワトリや卵の埋却を始めていてました。