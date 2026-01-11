10日午前10時半ごろ、長野県東御市御牧原の養鶏場で「男性が転落した」と職場の同僚から消防に通報がありました。この事故で、養鶏場で作業をしていた会社役員の男性（69）が意識不明の重体となり佐久市の病院に搬送されましたが、10日午後11時8分に死亡が確認されました。警察によりますと、男性ははしごを使って高さ約3メートルある養鶏場の屋根で作業をしていたということで、はしごか屋根から転落したとみられています。