伊豆市内でSNS型投資詐欺事件の発生が相次いで確認されました。県警は“必ず儲かる”といった呼びかけには注意してほしいと呼びかけています。警察によりますと、伊豆市に住む70代の男性は2025年11月下旬にSNS上の広告からLINEグループに誘導され株式投資を持ち掛けられました。そして、１月上旬に2度、指定されたそれぞれの口座にあわせて現金1000万円を振り込みだまし取られたということです。男性は利用していたネットバ