橋下徹弁護士が１１日、フジテレビ「日曜報道ＴＨＥＰＲＩＭＥ」に出演。番組では高市早苗首相が１月２３日の通常国会冒頭で衆院解散に踏み切るとの見方が急浮上していることを取り上げた。自民党内にも反対意見があることが伝えられたが、橋下氏は「これ吉村日本維新の会代表の態度振る舞い、姿勢がもの凄く影響していると思います」と語った。「高市政権を誕生させたのは吉村さんが高市さんを支えたのが最大要因。吉村