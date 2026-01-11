歌舞伎俳優の中村獅童（53）が11日までに自身のインスタグラムを更新。家族旅行ショットを披露した。「遅めの冬休みで、家族でバリ島に行ってきました」と書き出すと、リゾート施設で髪を編み込んでもらった歌舞伎俳優の8歳の長男・中村陽喜と5歳の次男・中村夏幹のショットや親子3人の後ろ姿、妻・沙織さんも交えた家族4ショットなどをアップ。宿泊先については「@themuliabali」とし、「キッズプログラムも充実していて、