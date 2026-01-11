野球評論家の張本勲氏が１１日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」に出演。スペシャルご意見番として、巨人からポスティングシステムを使ってブルージェイズへ移籍した岡本和真内野手について言及した。岡本移籍のニュースを受けて張本氏は「全般的に困りましたね。こんなに良い選手がどんどんアメリカに行くと日本のプロ野球がダメになる。それでも行くわね。給料が１０倍、１５倍違うから」と語った。日本のプロ野球の空洞化を