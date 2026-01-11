“ロス五輪世代”U-21日本代表のグループ首位通過が確定した。グループBの日本は10日のグループリーグ第2節・UAE戦で3-0で勝利。初戦のシリア戦(○5-0)に続いて快勝した。13日には敗退が確定しているカタールと対戦する。同日に行われたグループBのもう1試合では、シリアがカタールに1-0で勝利した。この結果、第2節終了時点の順位は、首位が日本(勝ち点6/得失点差+8)、2位がUAE(勝ち点3/得失点差-1)、3位がシリア(勝ち点3/得