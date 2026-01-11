1月10日（現地時間9日、日付は以下同）、ミルウォーキー・バックスは敵地でロサンゼルス・レイカーズと対戦。試合終了間際まで勝負の行方がわからない白熱した展開の末、105－101でバックスが勝利を収めた。 バックスのヤニス・アデトクンボは、勝負所でレブロン・ジェームズ相手に2度の決定的な守備を見せた。第4クォーター残り39.2秒で101―101の同点の中、レブロンがレ