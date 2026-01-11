卓球の「WTTチャンピオンズ・ドーハ2026」は10日、男女シングルスの準々決勝が行われた。今年最初のWTTシリーズには世界の強豪が集まり、日本勢も健闘を見せている。 ■松島＆長粼は4強入り逃す 男子シングルスでは、世界ランキング4位の張本智和（トヨタ自動車）が、同6位のフェリックス・ルブラン（フランス）と対戦。昨年の「WTTファイナルズ香港」に続く再戦は、互いにゲームを取り合う白熱の展開と