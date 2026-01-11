元大阪市長で弁護士の橋下徹氏（56）が11日、フジテレビ「日曜報道THEPRIME」（日曜前7・30）に出演。高市早苗首相（自民党総裁）が23日召集予定の通常国会冒頭での衆院解散を検討していると自民関係者に伝えたことに言及した。首相は自らが掲げる「強い経済」「責任ある積極財政」の実現を見据え、政権基盤を強化する必要があると判断したもよう。ただ、2026年度予算の3月末までの成立を優先させるべきだとの慎重論もある