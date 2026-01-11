フリーアナウンサーの森香澄（30）が11日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「最近はやっと朝活を始めました」と書き出した森。赤いポロシャツに黒いロングスカート姿のオフショットを披露した。ファンからは「完璧過ぎて、ホントに実在してるか？疑問に思うわ」「赤がお似合いです」「かわいい…」「好き過ぎて滅」「女王様」「素敵過ぎます」「足元がセクシー！」「森さんが可愛い過ぎてツラい」などのコ