平壌の和盛地区で建設中のニュータウン（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮メディアは11日、金正恩朝鮮労働党総書記が10日に平壌の和盛地区で建設中の1万戸のニュータウンを視察したと報じた。完工間近の段階で、開催予定の党大会に向けた成果としたい考え。