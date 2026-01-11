野球評論家の張本勲氏が１１日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）にスペシャル御意見番としてスタジオ生出演した。番組では、西武・今井達也投手がアストロズ、巨人・岡本和真内野手がブルージェイズに入団したことを報じた。日本のトップ選手が相次いでメジャーリーグへ移籍することに張本氏は「全般的に困りましたね」と指摘し「こんなにいい選手がどんどん、アメリカに行くと日本のプロ野球がダメになる