【25年ドラフト選手の“家庭の事情”】#11【家庭の事情】西武1位・武内夏暉 3球団が競合したMAX153キロ“大学ナンバーワン左腕”の原点横田蒼和（山村学園・内野手・18歳）◇◇◇物心つく前から、周囲に野球があった。横田の両親はともに埼玉・東松山市役所に勤める。父・信行さん（54）は文武両道の県立松山高校で三塁手だった。母・幸子さん（52）はソフトボール経験者だ。兄の修大さん（24）は横田と同じ