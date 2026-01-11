【永田町番外地】#59国民民主党・玉木代表まだまだ続く女難…連合・芳野友子会長にもケジメを迫られる「国民民主をはじめとする野党にも協力を求めていく」年が明け、高市早苗首相は5日の会見でわざわざ名指しでこう語った。その前日、2026年度予算案の早期成立に協力する意向を表明した玉木雄一郎代表の記者会見を意識しての発言である。6日には自民党の鈴木俊一幹事長が記者会見で「3党連立という形になれば日本の政治の安定が