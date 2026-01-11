昨年からテレビ局の人気女子アナウンサーの退社が相次ぎ、この1カ月以内にフジテレビの藤本万梨乃（30）とTBSの良原安美（30）も退社。群雄割拠時代に突入した女性アナウンサーのマーケットで、業界関係者が“サバイバルレースの勝者になる”と予想するのが、3月ごろまでにNHKを退職するといわれている和久田麻由子（37）だ。【写真】和久田麻由子アナNHK退職で桑子真帆アナ一強体制確立！ 「フリー化」封印し局内で出世街道爆走