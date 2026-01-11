【桧山珠美 あれもこれも言わせて】日テレ「ニノさん」終了報道もファンは菊池風磨との関係に辟易の声…timelesz“ゴリ押し”の結末か年末年始のテレビで気がつくのは番組の再編集や再放送が多いこと。見ていてため息が出た。お台場以外のキー局は好調なはずなのに、お金をかけずに楽したいという姿勢がありあり。その発想こそがテレビをオワコンにしている気がする……。そんな中で「不適切にもほどがある！」のスペシャルだ