【引退から45年 山口百恵とその時代】#1山口百恵「キルトの恩師」の本で登場…御年66歳、気になる“引退45年”の今の姿は昭和歌謡曲を回顧する番組に必ず登場する「山口百恵」。芸能人として活動したのは8年弱でしかない。引退して45年も過ぎたいまも絶大な人気を持ち、当時を知らない20代・30代も、映像や録音で百恵を知って魅せられている。「山口百恵」とは、どのような存在だったのか。評伝「山口百恵」の著者が検証していく