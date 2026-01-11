韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は10日、民間が無人機を運用した可能性に対し「軍警合同捜査チームを構成し迅速厳正に捜査せよ」と指示した。李大統領は「事実ならば韓半島（朝鮮半島）の平和と国家安全保障を脅かす重大犯罪」としてこのように話したと青瓦台（大統領府）報道官室は伝えた。北朝鮮はこの日、朝鮮人民軍総参謀部報道官声明を通じ、昨年9月と今月4日に韓国が無人機を浸透させたと主張した。北朝鮮はこれら無人