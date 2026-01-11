「釜山（プサン）駅を爆破する」という脅迫メールが送りつけられ当局が捜索に出たが、実際の爆発物は発見されなかった。釜山消防災害本部などによると、10日に「釜山駅を爆破する」という内容の脅迫メールが届いた。これを受け警察と消防当局は午後6時46分ごろから釜山駅一帯に人材を投じて捜索を進めた。現場捜索の結果、爆発物と疑われるものは見つからず、午後9時22分ごろ捜索を終了した。警察は脅迫メールの発送経路を追跡する