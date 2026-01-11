リニア中央新幹線のトンネル掘削工事で大量の湧き水が発生、岐阜県瑞浪市大湫（おおくて）地区の井戸などの水位が低下した問題を巡り、ＪＲ東海は１０日、新たに掘削した井戸の使用方法などを住民に説明した。地区内約３５軒を対象として、１月下旬から２月上旬の使用開始を予定している。大湫地区の地下では「日吉トンネル」の新設工事が行われる中、一昨年２月に湧き水が発生。付近の共同水源、個人宅の井戸、ため池で水位の