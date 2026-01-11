ターキッシュ・エアラインズは、イスタンブール〜バンコク/スワンナプーム〜プノンペン線を2025年12月10日に開設した。ターキッシュ・エアラインズの東南アジア路線は7カ国11都市目となる。イスタンブール発が水・金・日曜、プノンペン発が月・木・土曜の週3往復を運航する。機材はエアバスA330-300型機などを使用する。所要時間はイスタンブール発が12時間25分、プノンペン発が14時間。同社はこのほかに、イスタンブール〜バンコ