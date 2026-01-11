日本社会の現状に、「遅れてる!海外ではありえない!」なんて目くじらを立てている人もいますが……。いえいえ、他の国の皆さんも基本は一緒!そんな、「衝撃」「笑える」「トホホ」がキーワードの世界の下世話なニュースを、Xで圧倒的な人気を誇る「May_Roma」（めいろま）こと谷本真由美さんに紹介していただきます。高市早苗首相が「欧米人に衝撃を与えた理由」と、今後気をつけなければいけないこととはーー。【写真】「凄