阪神の梅野隆太郎捕手が11日までに自身のインスタグラムを更新し“宜野座くん”との再会を報告した。梅野はある少年とのツーショット写真を投稿。隣で笑顔を浮かべていたのは、昨年夏の甲子園大会で優勝した沖縄尚学の主軸・宜野座恵夢だった。2人には浅からぬ縁がある。阪神のキャンプ地・宜野座村で生まれ育った宜野座は、小学時代に阪神主催の野球教室に参加。同じ捕手として憧れていた梅野から直接指導された。