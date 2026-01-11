2026年NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」がスタートした。歴史学者の渡邊大門氏は「特に秀長についての史料は少なく、実像を描くのは困難だが、出自の真相をさぐりたい」という――。※本稿は、渡邊大門『豊臣秀吉と秀長天下取り兄弟の真実』（プレジデント社）の一部を再編集したものです。イラストレーション＝ひらのんさ■秀長の父親はいったい誰なのか？秀長が秀吉の弟として生まれたのは、天文9年（1540）である。『系図纂要』（