会社員の多くは、年末調整で1年分の税金の精算を行い、生命保険料控除やiDeCo（個人型確定拠出年金）の掛け金による控除を適用します。 しかし、うっかり申請を忘れてしまい「締め切られてしまった……」と言われると焦ってしまいますよね。そんなとき、「確定申告で取り戻せるの？」と気になる方も多いはずです。 この記事では、年末調整で申告し忘れた控除を確定申告で取り戻せるのかを、基本ルールに沿ってわか