シリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」シーズン5の撮影が行われた約1年間、マイク役のフィン・ヴォルフハルトと同居していたダスティン役ゲイテン・マタラッツォ。まるで大学の寮生活のようだった暮らしを、米ポッドキャスト「Dinner’s on Me」にて語った。 マタラッツォ＆ヴォルフハルトは、ともに現在23歳。同学年の男子ふたりが生活していた家は、決して整頓された環境とは言えなかったようだ。