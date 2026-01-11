シリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」の最終話には、最大のヴィランであるヴェクナに幻のセリフが存在していたようだ。役を演じるジェイミー・キャンベル・バウアーが、その舞台裏を米トーク番組「The Tonight Show」で語っている。 この記事には、「ストレンジャー・シングス 未知の世界」最終話『第8章 表側の世界』のネタバレが含まれています。 実は舞台版に繋がるセリフだ