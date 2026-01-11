大河ドラマ「豊臣兄弟！」(NHK) 「どうする家康」(2023年)以来3年ぶりの"戦国大河"として、そして「秀吉」(1996年)以来30年ぶりの豊臣家を題材とした戦国ど真ん中の大河ドラマとして、放送前から大きな注目を集めてきたNHK大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」。豊臣秀吉の弟・秀長は、"秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった"とまで言わしめた天下一の補佐役。彼の目線から戦国時代を描く本作は、1月4日に初回の放送を