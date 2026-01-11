ドジャースのフレディ・フリーマン内野手が、過去２大会にカナダ代表で出場している今年３月のワールドベースボールクラシックを出場辞退すると１０日（日本時間１１日）、カナダ放送局「スポーツネット」のシー・ダビデ記者が伝えた。同記者は「カナダにとって厳しいニュース。フレディ・フリーマンが個人的な理由で辞退する。ドジャースのスターは過去２大会に出場していた」と報じ、「ジョーダン・ロマーノ投手も離脱したが