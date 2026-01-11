大学時代より舞台で活躍し、2000年ごろより映像作品にも進出。2013年放送のNHK連続テレビ小説『ごちそうさん』で、一気に実力派の人気俳優として認知が広まったキムラ緑子さん（64歳）。2026年は日曜劇場『VIVANT』の続編放送も控えていますが、新年の幕開けは主演を務める舞台作品『わが歌ブギウギ−笠置シヅ子物語−』です。「うさうさしている人たちに」作品を届けたいと言うキムラさんに、いまキムラさん自身が直面している