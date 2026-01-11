◇スノーボード・スロープスタイル（ＳＳ）Ｗ杯第１戦（１０日、米コロラド州アスペン）２月のミラノ・コルティナ五輪イヤー初戦で、１６人による男子決勝が行われ、ミラノ五輪代表を確実にしている２１歳の木村葵来（きら、ムラサキスポーツ）が７９・２５点で日本勢最高の５位に入った。昨年の世界選手権金メダルのＪ・キャンター（米国）が８５・１６点で優勝。２２年北京五輪のビッグエア（ＢＡ）金、ＳＳ銀メダルの蘇翊鳴（